Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, в трех сетах обыграв швейцарку Белинду Бенчич со счетом 6:2, 2:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.



За выход в полуфинал соревнований Кудерметова поспорит с сербкой Александрой Крунич.

Хертогенбос (Голландия)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, Q) - Белинда Бенчич (Швейцария) - 6:2, 2:6, 6:3