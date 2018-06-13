Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, в трех сетах обыграв швейцарку Белинду Бенчич со счетом 6:2, 2:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.
За выход в полуфинал соревнований Кудерметова поспорит с сербкой Александрой Крунич.
Хертогенбос (Голландия)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, Q) - Белинда Бенчич (Швейцария) - 6:2, 2:6, 6:3
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