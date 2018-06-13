16:25 | Теннис — WTA

Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе


Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, в трех сетах обыграв швейцарку Белинду Бенчич со счетом 6:2, 2:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут. 

За выход в полуфинал соревнований Кудерметова поспорит с сербкой Александрой Крунич.

Хертогенбос (Голландия) 

Турнир WTA Libema Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, Q) - Белинда Бенчич (Швейцария) - 6:2, 2:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/hertogenbosch/2018/

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