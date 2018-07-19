Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Гштааде, обыграв Викторию Кузьмову из Словакии со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).
За выход в полуфинал Кудерметова поборется с победительницей матча Эжени Бушар (Канада) - Виктория Голубич (Швейцария).
Гштаад (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Championship Gstaad by Ixion Services
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, Q) - Виктория Кузьмова (Словакия, 3) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)
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