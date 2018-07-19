15:09 | Теннис — WTA

Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Гштааде


Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Гштааде, обыграв Викторию Кузьмову из Словакии со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

За выход в полуфинал Кудерметова поборется с победительницей матча Эжени Бушар (Канада) - Виктория Голубич (Швейцария).

Гштаад (Швейцария) 

Турнир WTA Ladies Championship Gstaad by Ixion Services 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, Q) - Виктория Кузьмова (Словакия, 3) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/gstaad/2018/

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Материалы других СМИ