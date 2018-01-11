Кудерметова в паре с Соболенко вышла в полуфинал турнира в Хобарте

Россиянка Вероника Кудерметова в паре с белоруской Ариной Соболенко в двух сетах победили украинку Ольгу Савчук и румынку Ралуку Олару в четвертьфинале турнира в Хобарте. Игра завершилась со счетом 6:1, 7:5.

Следующими соперницами Кудерметовой и Соболенко станут бельгийка Элисе Мертенс и голландка Деми Схурс.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

КУДЕРМЕТОВА/Соболенко (Россия/Белоруссия) – Олару/Савчук (Румыния/Украина, 1) – 6:1, 7:5