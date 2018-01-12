Кудерметова в паре с Соболенко не смогла выйти в финал турнира в Хобарте

Россиянка Вероника Кудерметова и белоруска Арина Соболенко не смогли выйти в финал турнира в Хобарте в парном разряде. В полуфинале они проиграли бельгийке Элисе Мертенс и голландке Деми Схурс со счетом 0:6, 7:5, 7:10.
В финале Мертенс и Схурс сыграют с украинкой Людмилой Киченок и японкой Макото Ниномия.
Отметим, что Мертенс также вышла в финал этого турнира в одиночном разряде.
Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Мертенс Э./Схурс (Бельгия/Голландия, 3) – КУДЕРМЕТОВА/Соболенко (Россия/Белоруссия) – 6:0, 5:7, 10:7
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