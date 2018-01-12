Кудерметова в паре с Соболенко не смогла выйти в финал турнира в Хобарте

Россиянка Вероника Кудерметова и белоруска Арина Соболенко не смогли выйти в финал турнира в Хобарте в парном разряде. В полуфинале они проиграли бельгийке Элисе Мертенс и голландке Деми Схурс со счетом 0:6, 7:5, 7:10.

В финале Мертенс и Схурс сыграют с украинкой Людмилой Киченок и японкой Макото Ниномия.

Отметим, что Мертенс также вышла в финал этого турнира в одиночном разряде.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Мертенс Э./Схурс (Бельгия/Голландия, 3) – КУДЕРМЕТОВА/Соболенко (Россия/Белоруссия) – 6:0, 5:7, 10:7