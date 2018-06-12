Кудерметова прошла Контавейт в первом раунде турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла эстонку Анетт Контавейт (6:4, 7:6) в первом раунде турнира WTA в Хертогенбосе (Голландия). Эстонская теннисистка была посеяна под четвертым номером.

В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) - Тереза Мартинцова (Чехия).

Хертогенбос (Голландия)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, Q) - Анетт Контавейт (Эстония, 4) - 6:4, 7:6