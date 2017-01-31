Кудерметова и Лыкина вышли в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянки Вероника Кудерметова и Ксения Лыкина пробились в четвертьфинал парного разряда St. Petersburg Ladies Trophy. В первом круге они в трех сетах одолели Изабеллу Шиникову из Болгарии и украинку Валерию Страхову.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

КУДЕРМЕТОВА/ЛЫКИНА (Россия) – Шиникова/Страхова (Болгария/Украина) – 6:7 (5:7), 6:2, 10