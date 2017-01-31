Кудерметова и Лыкина вышли в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянки Вероника Кудерметова и Ксения Лыкина пробились в четвертьфинал парного разряда St. Petersburg Ladies Trophy. В первом круге они в трех сетах одолели Изабеллу Шиникову из Болгарии и украинку Валерию Страхову.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 710 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
КУДЕРМЕТОВА/ЛЫКИНА (Россия) – Шиникова/Страхова (Болгария/Украина) – 6:7 (5:7), 6:2, 10
Дополнительная информация
http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2017/12/