18:59 | ТЕННИС — WTA

Кудерметова и Лыкина вышли в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

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Россиянки Вероника Кудерметова и Ксения Лыкина пробились в четвертьфинал парного разряда St. Petersburg Ladies Trophy. В первом круге они в трех сетах одолели Изабеллу Шиникову из Болгарии и украинку Валерию Страхову.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

КУДЕРМЕТОВА/ЛЫКИНА (Россия) – Шиникова/Страхова (Болгария/Украина) – 6:7 (5:7), 6:2, 10

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2017/12/

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