Кудерметова и Лыкина не смогли выйти в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянки Вероника Кудерметова и Ксения Лыкина не смогли выйти в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде, проиграв паре Габриэла Дабровски (Канада)/Михаэлла Крайчек (Голландия) – 1:6, 3:6.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Дабровски/Крайчек М. (Канада/Голландия) – КУДЕРМЕТОВА/ЛЫКИНА (Россия) – 6:1, 6:3