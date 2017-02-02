Кудерметова и Лыкина не смогли выйти в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянки Вероника Кудерметова и Ксения Лыкина не смогли выйти в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде, проиграв паре Габриэла Дабровски (Канада)/Михаэлла Крайчек (Голландия) – 1:6, 3:6.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 710 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Дабровски/Крайчек М. (Канада/Голландия) – КУДЕРМЕТОВА/ЛЫКИНА (Россия) – 6:1, 6:3
Дополнительная информация
http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2017/12/