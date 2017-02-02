14:59 2 февраля | ТЕННИС — WTA

Кудерметова и Лыкина не смогли выйти в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

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Россиянки Вероника Кудерметова и Ксения Лыкина не смогли выйти в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде, проиграв паре Габриэла Дабровски (Канада)/Михаэлла Крайчек (Голландия) – 1:6, 3:6.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Дабровски/Крайчек М. (Канада/Голландия) – КУДЕРМЕТОВА/ЛЫКИНА (Россия) – 6:1, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2017/12/

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