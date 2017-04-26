Крупный автомобильный немецкий концерн возобновил полноценное сотрудничество с Шараповой

Немецкая компания Porsche возобновила сотрудничество с россиянкой Марией Шараповой, которое приостанавливалось на время дисквалификации спортсменки. В ноябре Шарапова приняла участие в мероприятии компании в Лос-Анджелесе, однако тогда сотрудничество не было официально возобновлено.

"Сотрудничество с Марией не отменялось и будет продолжено в обычном режиме", – цитирует ТАСС представителей пресс-службы Porsche.

Напомним, что в среду в 19:30 по московскому времени россиянка сыграет свой первый официальный матч после 15-месячной дисквалификации. Первой соперницей Шараповой будет 34-летняя итальянка Роберта Винчи.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Шараповой