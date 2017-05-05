Кристина Плишкова, Стрыцова и Бартель - в полуфинале турнира в Праге

Теннисистка Кристина Плишкова в четверьфинале турнира WTA в Праге обыграла Хаддад Майю из Бразилии - 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Также в полуфинал вышли чешка Барбора Стрыцова и немка Моника Бартель.
Прага (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Prague Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Бартель (Германия, Q) - Джорджи (Италия) - 7:6 (7:0), 7:6 (8:6)
Стрыцова (Чехия, 3) - Синякова (Чехия, 8) - 6:3, 5:7, 6:3
Плишкова Кр. (Чехия) - Хаддад Майя (Бразилия, Q) - 6:7 (5:7), 6:4, 6:2