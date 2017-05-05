01:55 | ТЕННИС — WTA

Кристина Плишкова, Стрыцова и Бартель - в полуфинале турнира в Праге

0
0
0
0

Теннисистка Кристина Плишкова в четверьфинале турнира WTA в Праге обыграла Хаддад Майю из Бразилии - 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Также в полуфинал вышли чешка Барбора Стрыцова и немка Моника Бартель.

Прага (Чехия) 

Турнир WTA J&T Banka Prague Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Бартель (Германия, Q) - Джорджи (Италия) - 7:6 (7:0), 7:6 (8:6)

Стрыцова (Чехия, 3) - Синякова (Чехия, 8) - 6:3, 5:7, 6:3

Плишкова Кр. (Чехия) - Хаддад Майя (Бразилия, Q) - 6:7 (5:7), 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/prague/2017/

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий