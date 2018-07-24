Кристина Плишкова стала соперницей Потаповой по второму кругу турнира в Москве

Чешская теннисистка Кристина Плишкова в первом круге турнира Moscow River Cup обыграла соотечественницу Катержину Синякову. Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

Во втором круге Плишкова встретится с россиянкой Анастасией Потаповой, которая накануне обыграла Викторию Томову из Болгарии.

Также во второй круг вышли украинка Катерина Козлова и сербка Ольга Данилович.

Москва (Россия)

Турнир WTA Moscow River Cup presented by Ingrad

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Кристина Плишкова (Чехия) - Катержина Синякова (Чехия, 4) - 6:4, 3:6, 6:4;

Катерина Козлова (Украина) - Мартина Тревизан (Италия, Q) - 6:3, 6:4;

Ольга Данилович (Сербия, LL) - Анна Шмидлова (Словакия) - 6:2, 6:4.