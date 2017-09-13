Кристина Плишкова проиграла Като во втором круге турнира в Токио

Чешка Кристина Плишкова уступила японке Мию Като во втором круге турнира в Токио. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 5:7, 3:6. В следующем круге Като сыграет с сербкой Александрой Крунич, которая оказалась сильнее американки Элисон Риске.
В другой встрече бельгийка Элисе Мертенс победила полячку Магду Линетт - 6:1, 7:5.
Токио (Япония)
Турнир WTA Japan Women's Open Tennis
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Като (Япония, Q) – Плишкова Кр. (Чехия, 4, WC) – 7:5, 6:3
Крунич (Сербия) - Риске (США, 7) - 6:3, 6:4
Мертенс Э. (Бельгия, 3) - Линетт (Польша) - 6:1, 7:5