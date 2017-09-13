Кристина Плишкова проиграла Като во втором круге турнира в Токио

Чешка Кристина Плишкова уступила японке Мию Като во втором круге турнира в Токио. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 5:7, 3:6. В следующем круге Като сыграет с сербкой Александрой Крунич, которая оказалась сильнее американки Элисон Риске.

В другой встрече бельгийка Элисе Мертенс победила полячку Магду Линетт - 6:1, 7:5.

Токио (Япония)

Турнир WTA Japan Women's Open Tennis

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Като (Япония, Q) – Плишкова Кр. (Чехия, 4, WC) – 7:5, 6:3

Крунич (Сербия) - Риске (США, 7) - 6:3, 6:4

Мертенс Э. (Бельгия, 3) - Линетт (Польша) - 6:1, 7:5