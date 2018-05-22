Кристина Плишкова поспорит с Ларссон за выход в полуфинал турнира в Нюрнберге

Сразу три матча первого круга турнира категории International в немецком Нюрнберге завершились тай-брейками в решающих партиях: Сорана Кирстя переиграла Андреа Петкович, Кирстен Флипкенс – Элисон ван Уйтванк, а Хизер Уотсон - Катерину Бондаренко. Юханна Ларссон и Кристина Плишкова оформили выход в четвертьфинал, где сыграют друг с другом.

Нюрнберг (Германия)

Турнир WTA Nurnberger Versicherungs Сup 2018

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Сорана Кирстя (Румыния, 6) - Андреа Петкович (Германия, WC) - 2:6, 7:6(7:3), 7:6(7:5)

Мона Бартель (Германия) - Карина Виттхефт (Германия) - 7:5, 6:3

Хизер Уотсон (Великобритания) - Катерина Бондаренко (Украина) - 6:3, 3:6, 7:6 (7:3)

Кирстен Флипкенс (Бельгия) - Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 7) - 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:2)

Вероника Сепеде Ройг (Парагвай) - Катерина Козлова (Украина) - 6:3, 6:4

Второй круг

Юханна Ларссон (Швеция) - Кристина Макхэйл (США) - 6:3, 6:0

Кристина Плишкова (Чехия) - Лара Арруабаррена (Испания) - 6:3, 7:5