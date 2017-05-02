Кристина Плишкова переиграла Янкович в первом круге турнира в Праге

Чешка Кристина Плишкова переиграла сербку Елену Янкович в первом круге турнира WTA в Праге. В других встречах Мона Бартель выиграла у Чжан Шуай, Барбора Стрыцова одолела Юлию Гергес, а Люси Градецка обыграла Магду Линетт.

Прага (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Prague Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Плишкова Кр. (Чехия) - Янкович Е. (Сербия, WC) - 6:4, 6:4

Бартель (Германия, Q) - Чжан Шуай (Китай, 6) - 6:0, 6:3

Стрыцова (Чехия, 3) - Гергес (Германия) - 6:4, 6:0

Градецка (Чехия, Q) - Линетт (Польша) - 6:3, 6:4