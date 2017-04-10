Кристина Плишкова, Бек и Мертель вышли во второй круг турнира в Биле

Немка Анника Бек вышла во второй круг турнира в Биле, обыграв швейцарку Ребеку Масарову. Также сегодня Элисе Мертенс одолела Монику Никулеску, Кристина Плишкова выиграла у Роберты Винчи, а Мона Бартель переиграла Яну Чепелову.

Биль (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Biel Bienne

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бек А. (Германия) - Масарова (Швейцария, WC) - 6:4, 6:4

Мертенс Э. (Бельгия) - Никулеску (Румыния, 8) - 6:2, 6:2

Плишкова Кр. (Чехия) - Винчи (Италия, 4) - 6:4, 6:4

Бартель (Германия) - Чепелова (Словакия) - 6:3, 6:4