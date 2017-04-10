22:21 10 апреля | ТЕННИС — WTA

Кристина Плишкова, Бек и Мертель вышли во второй круг турнира в Биле

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Немка Анника Бек вышла во второй круг турнира в Биле, обыграв швейцарку Ребеку Масарову. Также сегодня Элисе Мертенс одолела Монику НикулескуКристина Плишкова выиграла у Роберты Винчи, а Мона Бартель переиграла Яну Чепелову.

Биль (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Biel Bienne

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бек А. (Германия) - Масарова (Швейцария, WC) - 6:4, 6:4

Мертенс Э. (Бельгия) - Никулеску (Румыния, 8) - 6:2, 6:2

Плишкова Кр. (Чехия) - Винчи (Италия, 4) - 6:4, 6:4

Бартель (Германия) - Чепелова (Словакия) - 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/Biel/2017/

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