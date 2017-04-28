18:55 | ТЕННИС — WTA

Кристина Младенович: "Жду тяжелый матч с Шараповой"

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Француженка Кристина Младенович, ставшая соперницей россиянки Марии Шараповой (WC) в полуфинале турнира в Штутгарте, отметила, что ожидает тяжелой встречи. По ее словам, Шарапова находится в отличной форме. 

- У меня нет тренера, поэтому я стараюсь смотреть матчи своих потенциальных соперниц, - цитирует Младенович пресс-служба WTA. - Я следила за игрой Шараповой, она в отличной форме. Мария – прекрасная теннисистка, как и остальные девушки на этом турнире. Это полуфинал, жду тяжелый матч.

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