Кристина Младенович: "Жду тяжелый матч с Шараповой"

Француженка Кристина Младенович, ставшая соперницей россиянки Марии Шараповой (WC) в полуфинале турнира в Штутгарте, отметила, что ожидает тяжелой встречи. По ее словам, Шарапова находится в отличной форме.

- У меня нет тренера, поэтому я стараюсь смотреть матчи своих потенциальных соперниц, - цитирует Младенович пресс-служба WTA. - Я следила за игрой Шараповой, она в отличной форме. Мария – прекрасная теннисистка, как и остальные девушки на этом турнире. Это полуфинал, жду тяжелый матч.