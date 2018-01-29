Кристина Младенович: "Веснина и Макарова – великие чемпионки"

Француженка Кристина Младенович после победы в паре с Тимеа Бабош в финале Australian Open над дуэтом Елена Веснина/Екатерина Макарова выразила надежду, что россиянки еще соберут карьерный "Шлем". Также теннисистка отметила, что будет очень рада посетить Санкт-Петербург в рамках турнира St. Petersburg Ladies Trophy-2018.

– Елена Веснина и Екатерина Макарова – это великие чемпионки, – цитирует "Р-Спорт" Младенович. – Мне было грустно, что мы с Бабош их обыграли. Надеюсь, что они еще возьмут свой титул и завоюют карьерный "Большой шлем".

Сейчас моя форма возвращается. Я не возлагаю особенных надежд на турнир в Петербурге, но мне кажется, что этот город волшебный для меня. Сегодня на разминке я пробила три удара и сразу почувствовала, что стала лучше.

Напомним, St. Petersburg Ladies Trophy-2018 пройдет с 29 января по 4 февраля, в 2017 году Младенович победила в этом турнире.Отправлено:18:06