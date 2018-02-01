Кристина Младенович: "Серия поражений? Наконец-то она закончилась"

Француженка Кристина Младенович вернулась в Санкт-Петербург защищать завоеванный год назад титул и прервала серию из 15 поражений в одиночном разряде подряд, которая тянулась без одного дня полгода – со 2 августа. Во втором круге St. Petersburg Ladies Trophy Младенович в двух сетах обыграла Доминику Цибулкову из Словакии (6:4, 6:4).

– Наконец-то эта серия закончилась! Я несколько раз пыталась себе объяснить, почему так произошло, – сказала Младенович. – Меня подвели травмы и неправильно составленное расписание меня подвели. Я будто находилась в каком-то негативном круге. Возможно, в том была и моя вина. Не стоило пытаться сыграть на каждом турнире. Но хорошо, что все это осталось позади. Я проделала огромную работу в межсезонье. Она не дала плодов в Австралии в одиночке, но помогла мне выиграть титул в паре. И я поняла: мой теннис вернулся.

– В прошлом году, выиграв турнир в Санкт-Петербурге, вы говорили, что всерьез возьметесь за изучение русского языка. Добились ли вы прогресса или переключились на немецкий? (Младенович встречается с известным австрийским теннисистом Домиником Тимом. – Прим. "СЭ")

– Если честно, да. Я начала учить немецкий. Но я выполнила обещание и старалась совершенствовать русский. Например, я понимаю вопросы, но, чтобы мои ответы были оригинальными, я должна давать их на английском.

– У вас великолепные внешние данные. Вам когда-нибудь предлагали сниматься в кино?

– Спасибо за комплимент! Я думаю, что в мире достаточно красивых девушек и женщин. Я, прежде всего, спортсменка и предпочитаю концентрироваться на работе, на теннисе. В кино мне сниматься никогда не предлагали, и я об этом особо не задумывалась. (Мария НИКУЛАШКИНА)