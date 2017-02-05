Кристина Младенович: "Путинцева - настоящий боец, но и я тоже готова умереть на корте"

Кристина Младенович после победы в финале St. Petersburg Ladies Trophy над Юлией Путинцевой отметила, что на ходе встречи сказывались нервы и волнение. Французская теннисистка переиграла россиянку в трех сетах – 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.

– Сегодня у меня были взлеты и падения, – цитирует "Р-Спорт" Путинцеву. – Думаю, на ходе финала сказались нервы. Во втором сете она вернулась, хотя я вела. Надо мной довлели три финала, которые я уступила до этого. Но в том, как нелегко складывался матч, есть и заслуга Путинцевой: она мне ничего не отдавала, приходилось все очки зарабатывать самой.

Очень сложно было на корте. Я не помню все матчболы. Наверное, вы лучше их запомнили. Юля играла потрясающе, мне даже не в чем себя обвинить. Она – настоящий боец, но и я тоже готова умереть на корте, если потребуется.