Крис Эверт: "Теперь Шарапова выберется из своего пузыря"

Экс-первая ракетка мира, 18-кратная победительница турниров "Большого шлема", а ныне телекомментатор и эксперт Крис Эверт считает, что россиянка Мария Шарапова вернется в тур после дисквалификации изменившейся.

"Есть ощущение, что мы увидим немного другую Марию, – сказала Эверт. – Думаю, что она получила небольшой звоночек. Мне кажется, теперь она выберется из своего пузыря. Мария на какое-то время возвращалась к учебе, улучшила свои дела в бизнесе, чаще появлялась в свете, стала вместе со своими друзьями более социализированной. Полагаю, что она станет более открытой".

В среду истекла 15-месячная дисквалификация Шараповой за употребление мельдония. В 19:30 по московскому времени 30-летняя российская теннисистка выйдет на свой первый матч. Ее соперницей по первому кругу турнира в Штутгарте станет итальянка Роберта Винчи.