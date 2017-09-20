Козлова всухую обыграла Синьюнь и вышла в третий круг турнира в Гуанчжоу

Украинка Катерина Козлова обыграла китаянку Хань Синьюнь со счетом 6:0, 6:0 в матче второго круга турнира в Гуанчжоу. Также в третий раунд прошли: Александра Крунич, Ребекка Петерссон и Чжан Шуай.

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Крунич (Сербия) - Бартель (Германия) - 6:4, 6:0;

Петерссон (Швеция) - Чжан Кайлинь (Китай, Q) - 6:3, 6:0;

Козлова (Украина) - Хань Синьюнь (Китай) - 6:0, 6:0;

Чжан Шуай (Китай, 2, WC) - Сойлу (Турция, Q) - 6:0, 6:0.