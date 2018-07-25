Ковинич и Сизикова победили Александрову и Родину в первом круге Moscow River Cup

Черногорка Данка Ковинич и россиянка Яна Сизикова выиграли у Екатерины Александровой и Евгении Родиной в первом круге Moscow River Cup в парном разряде.

Также во второй круг не пробились дуэты Полина Монова/Марина Заневская и Вероника Кудерметова/Лидия Морозова.

Москва (Россия)

Турнир WTA Moscow River Cup presented by Ingrad

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Рика Фудзивара/Дарья Юрак (Япония/Хорватия) - Вероника КУДЕРМЕТОВА/Лидия Морозова (Россия/Белоруссия, 2) - 6:4, 7:5

Ирина Мария Бара/Оксана Калашникова (Румыния/Грузия) - Полина МОНОВА/Марина Заневская (Россия/Бельгия, WC) - 6:3, 1:6, 13:11

Данка Ковинич/Яна СИЗИКОВА (Черногория/Россия) - Екатерина АЛЕКСАНДРОВА/Евгения РОДИНА (Россия) - 6:3, 7:6 (7:5)