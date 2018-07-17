Корне - во втором круге турнира в Гштааде

Француженка Ализе Корне, "посеянная" на турнире в Гштааде под первым номером, уверенно переиграла в первом круге испанку Сильвию Солер Эспиносу – 6:2, 6:2. Следующая соперница первой ракетки турнира определится во встрече Чжэн Сайсай (Китай) – Конни Перрин (Швейцария).

Гштаад (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Championship Gstaad by Ixion Services

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ализе Корне (Франция, 1) – Сильвия Солер-Эспиноса (Испания, Q) – 6:2, 6:2