15:24 | Теннис — WTA

Корне - во втором круге турнира в Гштааде


Француженка Ализе Корне, "посеянная" на турнире в Гштааде под первым номером, уверенно переиграла в первом круге испанку Сильвию Солер Эспиносу – 6:2, 6:2. Следующая соперница первой ракетки турнира определится во встрече Чжэн Сайсай (Китай) – Конни Перрин (Швейцария).

Гштаад (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Championship Gstaad by Ixion Services

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ализе Корне (Франция, 1) – Сильвия Солер-Эспиноса (Испания, Q) – 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/gstaad/2018/

К комментариям
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ