Корне признана виновной в нарушении антидопинговых правил

Французская теннисистка Ализе Корне сообщила на своей странице в Твиттере о том, что она обвиняется в нарушении антидопинговых правил. По ее словам, она три раза за последние 12 месяцев пропустила допинг-тесты. При этом она подчеркнула, что Международная теннисная федерация была в курсе причин, однако объяснения услышаны не были.

Дело французенки будет рассмотрено весной этого года. Она будет продолжать участвовать в турнирах, однако пропустит Кубок Федерации.