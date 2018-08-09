Корне не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Монреале

Француженка Ализе Корне потерпела поражение от австралийки Эшли Барти в третьем круге турнира WTA в Монреале – 6:7 (3:7), 4:6. Победительница этой встречи, посеянная на турнире в Канаде под 15-м номером, в четвертьфинале встретится с победительницей пары Кики Бертенс (Голландия) – Петра Квитова (Чехия).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale

Призовой фонд 2 820 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Эшли Барти (Австралия, 15) – Ализе Корне (Франция) – 7:6 (7:3), 6:4.