Корне и Севастова – во втором круге турнира в Брисбене

Француженка Ализе Корне вышла во второй круг турнира WTA в Брисбене. Ее соперница по первому раунду и соотечественница Каролин Гарсия отказалась от продолжения борьбы после двух сетов. Следующей соперницей Корне станет хорватка Мирьяна Лучич-Барони, одолевшая немку Татьяну Марию.

Также в следующий раунд пробились сербка Александра Крунич, Анастасия Севастова из Латвии и австралийка Айла Томлянович.

Брисбен (Австралия)

Турнир Brisbane International by Suncorp

Призовой фонд 894 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Корне (Франция) – Гарсия (Франция, 4) – 3:6, 6:3, отказ

Севастова (Латвия, 7) – Стосур (Австралия) – 6:1, 6:3

Томлянович (Австралия, WC) – Айява (Австралия, WC) – 6:1, 6:4

Лучич-Барони (Хорватия) – Мария (Германия) – 6:4, 4:6, 6:0

Крунич (Сербия) – Виттхефт (Германия) – 7:5, 7:6 (7:2)