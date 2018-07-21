Корне и Минелла - в финале турнира в Гштааде

Первая ракетка турнира в Гштааде Ализе Корне выиграла у Эжени Бушар в полуфинале. Ее соперницей по решающему матчу станет Мэнди Минелла, обыгравшая Маркетту Вондроушову.

Гштаад (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Championship Gstaad by Ixion Services

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Мэнди Минелла (Люксембург) - Маркета Вондроушова (Чехия) - 4:6, 6:2, 6:2

Ализе Корне (Франция, 1) - Эжени Бушар (Канада) - 7:6 (7:5), 1:0 отказ 2-го игрока