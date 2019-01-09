Корне, Флипкенс и Бенчич – в 1/4 финала турнира в Хобарте

Завершились матч второго раунда турнира WTA в Хобарте (Австралия).
Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Шмидлова (Словакия) - Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 8) - 6:3, 6:2
Кирстен Флипкенс (Бельгия, 7) - Виктория Кузьмова (Словакия) - 6:7, 6:4, 6:1
Даяна Ястремская (Украина) - Вера Лапко (Белоруссия) - 6:1, 6:4
Белинда Бенчич (Швейцария) - Зои Хивз (Австралия, WC) - 6:2, 6:4
София Кенин (США) - Онс Жабер (Тунис) - 7:6(8:6), 6:3
Грит Миннен (Бельгия, Q) - Магда Линетт (Польша, Q) - 6:1, 4:6, 7:6(7:3)
Ализе Корне (Франция, 6) - Полин Пармантье (Франция) - 6:3, 6:0
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