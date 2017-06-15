Конюх сыграет с Родиной в 1/4 финала турнира в Хертогенбосе

Хорватка Ана Конюх выиграла у голландки Ришел Хогенкамп в матче второго круга турнира в Хертогенбосе. В другой встрече француженка Кристина Младенович переиграла Александру Соснович из Белоруссии.

В четвертьфинале Конюх сыграет с россиянкой Евгений Родиной, а Младенович - с украинкой Лесей Цуренко.

Хертогенбос (Голландия)

Турнир WTA Ricoh Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Конюх (Хорватия, 5) - Хогенкамп (Голландия) - 4:6, 6:3, 6:4

Младенович (Франция, 2) - Соснович (Белоруссия) - 3:6, 6:2, 6:2