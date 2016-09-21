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Конюх, Лисицки и Янкович - в 1/4 финала турнира в Гуанчжоу

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Ана Конюх в матче второго круга турнира в Гуанчжоу победила Софию Шапатаву. Также в 1/4 финала вышли Сабина Лисицки, Елена Янкович, Дженнифер Брэди, Элисон Риске, Леся Цуренко, Анетт Контавейт, Виктория Голубич.

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou International Women's Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Конюх (Хорватия, 3) - Шапатава (Грузия, Q) - 6:1, 7:6(7:2)

Цуренко (Украина) - Абдураимова (Узбекистан) - 6:2, 6:2

Риске (США, 5) - Говорцова (Белоруссия) - 2:6, 6:2, 7:6(7:1)

Лисицки (Германия) - Пэн Шуай (Китай, WC) - 6:4, 6:1

Янкович Е. (Сербия, 2) - Петерссон (Швеция) - 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока

Брэди (США) - Ковинич (Черногория, 6) - 6:3, 7:5

Контавейт (Эстония) - Чжу Линь (Китай) - 6:1, 3:6, 6:0

Голубич (Швейцария) - Эррани (Италия, 1) - 6:7 (7:9), 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/guangzhou/2016/

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