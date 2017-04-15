Контавейт, Стрыцова и Соснович - в полуфинале турнира в Биле

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова в четвертьфинале турнира в Биле обыграла Юлию Гергес из Германии. Матч завершился в третьем сете после отказа немки. Также в полуфинал вышли Маркета Вондроушова, Анетт Контавейт и Александра Соснович.

Биль (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Biel Bienne

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стрыцова (Чехия, 1) - Гергес (Германия, 7) - 4:6, 6:3, 1:0 отказ 2-го игрока

Соснович (Белоруссия, Q) - Джорджи (Италия) - 6:4, 6:4

Вондроушова (Чехия, Q) - Плишкова Кр. (Чехия) - 6:2, 7:5

Контавейт (Эстония) - Мертенс Э. (Бельгия) - 7:5, 6:7 (2:7), 6:1