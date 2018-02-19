Конта обыграла Павлюченкову и встретится с Касаткиной

Россиянка Анастасия Павлюченкова выбыла из турнира в Дубае. В первом круге теннисистка уступила Джоанне Конте из Великобритании.

Во втором круге Конта встретится с еще одной представительницей России Дарьей Касаткиной.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 733 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Джоанна Конта (Великобритания, 7, WC) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 7:6 (7:2), 6:2