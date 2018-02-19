Конта обыграла Павлюченкову и встретится с Касаткиной

Россиянка Анастасия Павлюченкова выбыла из турнира в Дубае. В первом круге теннисистка уступила Джоанне Конте из Великобритании.
Во втором круге Конта встретится с еще одной представительницей России Дарьей Касаткиной.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 733 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Джоанна Конта (Великобритания, 7, WC) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 7:6 (7:2), 6:2
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Бней Иегуда
Павлюченкова хоть один матч выиграла в этом году?)) Походу одни сливы, и уже штук 10 подряд, если не больше.))
23:10