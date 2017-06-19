Конта обошла Возняцки в рейтинге WTA, Вихлянцева поднялась на 9 позиций

Сегодня была опубликована обновленная версия рейтинга женской теннисной ассоциации (WTA). В первой десятке произошло одно изменение - Джоана Конта обошла Каролин Возняцки и теперь занимает 7-е место.

Лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова, идущая на 9-й строчке. Наталья Вихлянцева поднялась на 9 позиций и располагается на 65-м месте. Также стоит отметить, что Мария Шарапова опустилась на четыре позиции и занимает 178-е место.

Рейтинг WTA

Положение на 19 июня

1 (1*). Кербер (Германия) – 6965 очков

2 (2). Халеп (Румыния) – 6850

3 (3). Плишкова (Чехия) – 6690

4 (4). С. Уильямс (США) – 481,

5 (5). Свитолина (Украина) – 4765

6 (6). Цибулкова (Словакия) – 4420

7 (8). Конта (Великобритания) – 4400

8 (7). Возняцки (Дания) – 4345

9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4310

10 (10). Радванска (Польша) – 3985...

15 (16). ВЕСНИНА (Россия) – 2876...

17 (18). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2580...

29 (29). КАСАТКИНА (Россия) – 1580...

43 (41). МАКАРОВА (Россия) – 1265...

65 (74). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 944...

76 (76). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 762...

84 (80). РОДИНА (Россия) – 718...

179 (175). ШАРАПОВА (Россия) – 310

* – положение в предыдущем рейтинге