10:15 | ТЕННИС — WTA

Конта и Ван Цян вышли в четвертьфинал турнира в Китае

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Британская теннисистка Джоанна Конта в матче второго круга турнира в Китае одержала победу над американкой Ваней Кинг - 1:6, 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 35 минут. В другом матче седьмая "сеняая" Моника Никулеску в двух сетах уступила представительнице Поднебесной Ван Цян (6:7(1:7), 4:6).

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Конта (Великобритания, 3) - Кинг В. (США) - 1:6, 6:3, 6:2

Ван Цян (Китай) - Никулеску (Румыния, 7) - 7:6(7:1), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/shenzhen/2017/

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