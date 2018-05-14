Конта и Канепи вышли во второй круг турнира в Риме

Британка Джоанна Конта обыграла представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову в первом круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

Соперницей Конты во втором круге станет победительница поединка между Ариной Соболенко и Си Сувэй.

В другом матче эстонка Кайя Канепи обыграла итальянку Камиллу Розателло со счетом 6:1, 6:2, а Петра Мартич взяла верх над Лесей Цуренко.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Джоанна Конта (Великобритания) – Магдалена Рыбарикова (Словакия, 17) – 6:4, 6:3

Кайя Канепи (Эстония, Q) – Камилла Розателло (Италия, WC) – 6:1, 6:2

Петра Мартич (Хорватия) – Леся Цуренко (Украина) – 6:1, 6:2