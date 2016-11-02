13:30 | ТЕННИС — WTA

Конта и Бачински добились побед в Чжухае

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Представительница Швейцарии Тимеа Бачински в двух сетах обыграла венгерку Тимеа Бабош в матче групповой стадии турнира WTA в Чжухае. В другом поединке британка Джоанна Конта нанесла поражение Саманте Стосур из Австралии. Для обеих спортсменок эти победы стали первыми в рамках данных соревнований.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 214 500 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа "Азалия"

Конта (Великобритания, 1) – Стосур (Австралия, 8) – 6:4, 6:2

Группа "Камелия"

Бачински (Швейцария, 6) – Бабош (Венгрия, 13) – 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/zhuhai/2016/11/52/

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