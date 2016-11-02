Конта и Бачински добились побед в Чжухае

Представительница Швейцарии Тимеа Бачински в двух сетах обыграла венгерку Тимеа Бабош в матче групповой стадии турнира WTA в Чжухае. В другом поединке британка Джоанна Конта нанесла поражение Саманте Стосур из Австралии. Для обеих спортсменок эти победы стали первыми в рамках данных соревнований.
Чжухай (Китай)
Турнир WTA WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 214 500 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа "Азалия"
Конта (Великобритания, 1) – Стосур (Австралия, 8) – 6:4, 6:2
Группа "Камелия"
Бачински (Швейцария, 6) – Бабош (Венгрия, 13) – 6:4, 6:2