Конта будет противостоять Касаткиной в четвертьфинале турнира в Сиднее

Джоанна Конта из Великобритании переиграла австралийку Дарью Гаврилову во втором круге турнира WTA в Сиднее. Следующей ее соперницей будет россиянка Дарья Касаткина.

В других встречах Каролин Возняцки из Дании обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана, а Дуань Инин из Китая взяла верх над американкой Коко Вандевэй.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Apia International Sydney

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Возняцки (Дания, 10) - Путинцева (Казахстан) - 6:0, 7:5

Дуань Инин (Китай, Q) - Вандевэй (США) - 6:3, 6:2

Конта (Великобритания, 6) - Гаврилова (Австралия) - 6:1, 6:3