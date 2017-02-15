Комментатор, уволенный якобы за сравнение Уильямс с гориллой, подал в суд

Комментатор Даг Адлер подал в суд на компанию ESPN за несправедливое, по его мнению, увольнение. Он был уволен за слова в адрес американской теннисистки Винус Уильямс. По версии телеканала, во время матча Australian Open против Стефани Фогель, Адлер сравнил Уильямс с гориллой.

В иске Адлер утверждает, что произнес не "gorilla", а "guerilla" (партизан). Отмечается, что "guerilla tennis" - это слоган рекламной кампании фирмы Nike, проводившейся в девяностые. Также Адлер указывает, что в одной из статей об Агнешке Радванской 2012 года употребляется это выражение.