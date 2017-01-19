Комментатор сравнил Винус Уильямс с гориллой

Комментатор ESPN Дуг Адлер вызвал шквал критики в адрес своего канала после работы на матче Australian Open, где американка Винус Уильямс встречалась с Штефани Фегеле (6:3, 6:2). Адлер в прямом эфире сравнил спортсменку с гориллой. Отмечается, что сам телеканал после этого от комментариев воздержался. Глава ФТР Шамиль Тарпищев был отстранен на год от любой спортивной деятельности за то, что назвал братьями Серену и Винус Уильямс.

- Она не попала первым мячом, и Винус предстает перед нами во всей красе, - сказал в эфире Адлер. - Теперь вы видите, как она берет контроль и включает эффект гориллы. Выглядит заряжающе.