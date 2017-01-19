Комментатор сравнил Винус Уильямс с гориллой

Комментатор ESPN Дуг Адлер вызвал шквал критики в адрес своего канала после работы на матче Australian Open, где американка Винус Уильямс встречалась с Штефани Фегеле (6:3, 6:2). Адлер в прямом эфире сравнил спортсменку с гориллой. Отмечается, что сам телеканал после этого от комментариев воздержался. Глава ФТР Шамиль Тарпищев был отстранен на год от любой спортивной деятельности за то, что назвал братьями Серену и Винус Уильямс.
- Она не попала первым мячом, и Винус предстает перед нами во всей красе, - сказал в эфире Адлер. - Теперь вы видите, как она берет контроль и включает эффект гориллы. Выглядит заряжающе.
П_о_в_а_р
Поребрик Юнайтед ну хоть не с Гаврилой и то ладно ------------------------- Гаврила бы слегка горилой/ Гаврила теннисисткой был... (с)
15:43
Поребрик Юнайтед
ну хоть не с Гаврилой и то ладно
15:37
кубань чемпион
И как теперь жить Айортону ЧМОку, с плакатами горилы. Приап засохнет.
15:28