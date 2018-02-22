Комардина в паре со Стоянович вышли в полуфинал турнира в Будапеште

Россиянка Анастасия Комардина, выступающая в паре с сербкой Ниной Стоянович, вышла в полуфинал турнира в Будапеште. В четвертьфинале спортсменки победили голландку Лесли Керкхове и белоруску Лидию Морозову со счетом 6:4, 6:1.

Их следующими соперницами будут победительницы матча Георгина Гарсия Перес (Испания)/Фанни Столлар (Венгрия) – Ксения Кнолл (Швейцария)/Александра Крунич (Сербия).

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Ladies Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Анастасия КОМАРДИНА/Нина Стоянович (Россия/Сербия) – Лесли Керкхове/Лидия Морозова (Голландия/Белоруссия, 4) – 6:4, 6:1