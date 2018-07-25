Комардина и Кравчук проиграли в первом круге Moscow River Cup

Россиянка Анастасия Комардина и американка Дэзайри Кравчук уступили немкам Николе Гойер и Лауре Зигемунд в первом круге Moscow River Cup в парном разряде. Таким образом, определились все пары 1/4 финала. В нем сыграет российский дуэт Анастастасия Потапова/Вера Звонарева, а также Яна Сизикова, Александра Панова и Наталья Вихлянцева, играющие в дуэте с Данкой Ковинич, Галиной Воскобоевой и Катериной Козловой соответственно.

Москва (Россия)

Турнир WTA Moscow River Cup presented by Ingrad

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Никола Гойер/Лаура Зигемунд (Германия) - Анастасия КОМАРДИНА/Дезайри Кравчук (Россия/США) - 6:1, 2:6, 10:7