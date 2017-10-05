Книга Шараповой стала 2-й в рейтинге спортивных бестселлеров New York Times

Автобиографическая книга российской теннисистки Марии Шараповой "Неудержимая" заняла второе место в ежемесячном рейтинге спортивных бестселлеров New York Times. Презентация книги прошла 12 сентября в Нью-Йорке.
"Это очень круто! Пару недель назад "Неудержимая" была седьмой в рейтинге бестселлеров New York Times. На этой неделе она заняла второе место в рейтинге спортивных бестселлеров. Это все благодаря вам! Болельщики со всего мира, вы сделали это возможным! Списки и рейтинги никогда не были моей движущей силой, но, увидев название книги именно в этом списке, я чувствую себя такой счастливой! Большое спасибо!" – написала в Инстаграме Шарапова.
"Неудержимая" выходит в свет. Шарапова представила автобиографию
This is pretty cool! A couple weeks ago, #UNSTOPPABLE made it on New York Times Bestselling List at #7!!! And this week it was #2 on NYT's Sports Monthly Bestsellers. All because of YOU!! From around the world, ( the amount of copies I have seen my fans carry in Beijing this year 😳) you made this possible! Lists and rankings have never been my driving force but seeing the book title on this particular list makes me so happy! Thank you Thank you Thank you!!! 💋 oh and ps. It's currently being published in different languages. Can't wait to share the list!