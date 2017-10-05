Книга Шараповой стала 2-й в рейтинге спортивных бестселлеров New York Times

Автобиографическая книга российской теннисистки Марии Шараповой "Неудержимая" заняла второе место в ежемесячном рейтинге спортивных бестселлеров New York Times. Презентация книги прошла 12 сентября в Нью-Йорке.

"Это очень круто! Пару недель назад "Неудержимая" была седьмой в рейтинге бестселлеров New York Times. На этой неделе она заняла второе место в рейтинге спортивных бестселлеров. Это все благодаря вам! Болельщики со всего мира, вы сделали это возможным! Списки и рейтинги никогда не были моей движущей силой, но, увидев название книги именно в этом списке, я чувствую себя такой счастливой! Большое спасибо!" – написала в Инстаграме Шарапова.

"Неудержимая" выходит в свет. Шарапова представила автобиографию