Клийстерс стала тренером Кирсти

Румынская теннисистка Сорана Кирстя объявила о начале сотрудничества с Ким Клийстерс в качестве тренера, сообщает румынский портал treizecizero.ro.

"Я очень взволнована этим, потому что Ким была моим кумиром. И когда я искала нового тренера, сразу подумала о ней. Она была моим первым выбором, – сказала Кирстя. – Я очень рада, что она смогла принять предложение. Очень рада, что она будет в моей команде, со мной в туре, что буду смотреть на нее в важные моменты, и она будет вдохновлять меня. Это очень много значит для меня".

Кроме Клийстерс в команду Кирсти войдет и Карл Меас, который тренировал саму бельгийскую теннисистку и работал в академии Клийстерс в Бри. При этом по условиям соглашения экс-первая ракетка мира, у которой трое детей, будет работать с румынкой не на постоянной основе, а только в определенные недели.

Клийстерс является трехкратной чемпионкой US Open. Также она выигрывала Открытый чемпионат Австралии и возглавляла мировую классификацию. Кирстя сейчас занимает 51-е место в рейтинге WTA. В понедельник в первом круге Уимблдона она взяла верх над прошлогодней полуфиналисткой Магдаленой Рыбариковой. Во втором раунде румынка сыграет с россиянкой Евгенией Родиной.