Клейбанова в финале турнира в Лаббоке обыграла Дюваль, также победившую рак

Россиянка Алиса Клейбанова стала победителем турнира ITF в Лаббоке (США), в финале обыграв американку Викторию Дюваль – 6:0, 6:2. Поединок продолжался ровно час. Призовой фонд турнира составлял 25 тысяч долларов. Для Клебановой это первый титул за два года.

Ранее 28-летняя Клейбанова стала чемпионкой в парном разряде, где играла вместе с Дюваль.

Напомним, обе теннисистки за последние годы победили рак. У россиянки лимфома Ходжкина (разновидности рака крови) была диагностирована в 2011 году, а 21-летней Дюваль тот же диагноз был поставлен в 2014-м.

Клейбанова в 2011 прошла курс лечения от лимфомы, но с тех пор никак не могла избавиться от травм. После Уимблдона-2014 ее вывело из строя серьезное повреждение плеча, после которого она вернулась только в конце 2015 года. С начала сезона-2016 россиянка приняла участие лишь в одном турнире – 10-тысячнике в Румынии, где не доиграла первый же матч.