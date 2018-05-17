Кис снялась с турнира в Риме, Халеп без борьбы вышла в четвертьфинал

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Риме, не играя при этом матч третьего круга. Ее соперница в поединке американка Мэдисон Кис приняла решение покинуть турнир.
В следующем круге Халеп встретится с победительницей поединка Слоан Стивенс – Каролин Гарсия.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Симона Халеп (Румыния, 1) – Мэдисон Кис (США, 13) – 0:0, отказ 2-го игрока
Материалы других СМИ
shpasic
Киса, ку-ку!))
12:32