Кис снялась с турнира в Риме, Халеп без борьбы вышла в четвертьфинал

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Риме, не играя при этом матч третьего круга. Ее соперница в поединке американка Мэдисон Кис приняла решение покинуть турнир.

В следующем круге Халеп встретится с победительницей поединка Слоан Стивенс – Каролин Гарсия.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Симона Халеп (Румыния, 1) – Мэдисон Кис (США, 13) – 0:0, отказ 2-го игрока