Кис и Вандевэй вышли в финал турнира в Стэнфорде

Американская теннисистка Мэдисон Кис в полуфинале турнира WTA в Стэнфорде обыграла испанку Гарбинье Мугурусу - 6:3, 6:2. В финале она встретится с Коко Вандевэй, которая одержала победу над Кэтрин Беллис.
Стэнфорд (США)
Турнир WTA Bank of the West Classic
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Кис (США) - Мугуруса (Испания) - 6:3, 6:2
Вандевэй (США) - Беллис (США) - 6:3, 6:1
dasha.adinatulina
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