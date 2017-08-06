Кис и Вандевэй вышли в финал турнира в Стэнфорде

Американская теннисистка Мэдисон Кис в полуфинале турнира WTA в Стэнфорде обыграла испанку Гарбинье Мугурусу - 6:3, 6:2. В финале она встретится с Коко Вандевэй, которая одержала победу над Кэтрин Беллис.

Стэнфорд (США)

Турнир WTA Bank of the West Classic

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Кис (США) - Мугуруса (Испания) - 6:3, 6:2

Вандевэй (США) - Беллис (США) - 6:3, 6:1