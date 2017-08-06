06:25 | ТЕННИС — WTA

Кис и Вандевэй вышли в финал турнира в Стэнфорде

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Американская теннисистка Мэдисон Кис в полуфинале турнира WTA в Стэнфорде обыграла испанку Гарбинье Мугурусу6:3, 6:2. В финале она встретится с Коко Вандевэй, которая одержала победу над Кэтрин Беллис.

Стэнфорд (США) 

Турнир WTA Bank of the West Classic 

Призовой фонд 710 900 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Полуфинал

Кис (США) - Мугуруса (Испания) - 6:3, 6:2

Вандевэй (США) - Беллис (США) - 6:3, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/stanford/2017/11/2/

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