06:25 | ТЕННИС — WTA

Кис и Мугуруса - в четвертьфинале турнира в Стэнфорде

Американская теннисистка Мэдисон Кис во втором круге турнира WTA в Стэнфорде обыграла свою соотечественницу Каролин Долхайд3:6, 6:2, 6:3. В четвертьфинале она встретится с украинкой Лесей Цуренко, которая прошла в этот раунд после отказа Марии Шараповой.

Также в четвертьфинал пробилась испанка Гарбинье Мугуруса, обыгравшая Кайлу Дэй из США - 6:2, 6:0.

Стэнфорд (США) 

Турнир WTA Bank of the West Classic 

Призовой фонд 710 900 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Кис (США, 3) - Долхайд (США, Q) - 3:6, 6:2, 6:3

Мугуруса (Испания) - Дэй (США) - 6:2, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/stanford/2017/

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