Кис и Мугуруса - в четвертьфинале турнира в Стэнфорде

Американская теннисистка Мэдисон Кис во втором круге турнира WTA в Стэнфорде обыграла свою соотечественницу Каролин Долхайд - 3:6, 6:2, 6:3. В четвертьфинале она встретится с украинкой Лесей Цуренко, которая прошла в этот раунд после отказа Марии Шараповой.
Также в четвертьфинал пробилась испанка Гарбинье Мугуруса, обыгравшая Кайлу Дэй из США - 6:2, 6:0.
Стэнфорд (США)
Турнир WTA Bank of the West Classic
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кис (США, 3) - Долхайд (США, Q) - 3:6, 6:2, 6:3
Мугуруса (Испания) - Дэй (США) - 6:2, 6:0