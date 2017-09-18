Кирстя - во втором круге турнира в Сеуле

Румынская теннисистка Сорана Кирстя победила Миса Егучи в первом круге турнира в Сеуле. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:1, 6:3. В следующем круге она сыграет с победителем матча Чан Со Чон (Корея) – Николь Гиббс (США).

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кирстя (Румыния, 4) – Егучи (Япония) – 6:1, 6:3

Бегу (Румыния, 5) – Вонгтинчай В-ч. (Таиланд, Q) – 2:6, 6:3, 6:3

Хон (Австралия, Q) – Мухова (Чехия, Q) – 6:1, 4:6, 6:4

Хаддад Майя (Бразилия) – Завацкая (Украина, WC) – 4:6, 6:3, 6:1