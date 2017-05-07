Кирстя обыграла Павлюченкову в первом круге турнира в Мадриде

Румынская теннисистка Сорана Кирстя в первом круге турнира WTA в Мадриде обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову - 6:1, 3:6, 7:6 (7:5). Также во второй круг вышли Осеан Доден (Франция), Катержина Синякова (Чехия), Карла Суарес Наварро (Испания), Тимеа Бачински (Швейцария), Барбора Стрыцова (Чехия) и Юханна Ларссон (Швеция).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Кирстя (Румыния, WC) - ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 13) - 6:1, 3:6, 7:6 (7:5)

Доден (Франция, Q) - Петкович (Германия, Q) - 6:3, 6:4

Синякова (Чехия) - Пармантье (Франция, Q) - 6:1, 6:0

Суарес Наварро (Испания) - Пэн Шуай (Китай) - 3:6, 7:5, 6:0

Бачински (Швейцария) - Мугуруса (Испания, 5) - 6:1, 6:3

Стрыцова (Чехия, 15) - Шафаржова (Чехия) - 5:7, 6:3, 6:3

Ларссон (Швеция, Q) - Скьявоне (Италия, WC) - 5:7, 6:3, 6:1