Кимико Дате-Крумм: "Не хочу завершать карьеру"

Японка Кимико Дате-Крумм заявила, что не думает о завершении карьеры. 46-летняя спортсменка подчеркнула, что в последнее время испытывает проблемы с плечом, но получает удовольствие от тенниса.

- У меня по-прежнему проблемы с плечом, - цитирует tennis.com Дате-Крумм. - Я не могу играть на 100 процентов. Но мне просто нравится играть в теннис. Мне нравятся соревнования, я люблю путешествовать. Все меня спрашивают: "Почему ты еще играешь? Ты можешь в любой момент остановиться". Но мне не нужно останавливаться. Однажды я скажу, что пора остановиться, и остановлюсь. Но я хочу еще играть.