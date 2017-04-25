Ким Клийстерс: "Шарапова уже достаточно была наказана"

Бывшая первая ракетка мира Ким Клийстерс поддержала решение организаторов турнира в Штутгарте предоставить россиянке Марии Шараповой wild card. Ранее Симона Халеп и Ализе Корне раскритиковали данное решение. Также бельгийка уверена, что Шарапова сможет вернуться на былой уровень, так как сама на 2 года приостанавливала карьеру ради беременности.

Весной прошлого года российская теннисистка была дисквалифицирована на два года, но позже ей удалось добиться сокращения срока наказания до 15 месяцев. 26 апреля – первый день, когда Шарапова сможет выйти на корт. В этот день она выступит на турнире в Штутгарте, так как получила от организаторов wild card.

- Шарапова уже отбыла свое наказание, - цитирует Tennis.com Клийстерс. - Я была разочарована и удивлена, когда появилась новость о ее допинге, но у нее была впечатляющая карьера, и не думаю, что Марию нужно еще больше наказывать. Уверена, что ей было очень трудно без тенниса так долго. Но через неделю все забудется, и она вернется в нормальное русло и, возможно, на свой лучший уровень.